Штамм Omicron впервые обнаружили в России

Новый штамм обнаружили у туристов, приехавших из ЮАР. Фото: Reuters

6 декабря в России был обнаружен штамм коронавируса Omicron.

Его диагностировали у двух вернувшихся из Южно-африканской республики людей, передает Reuters.

Роспотребнадзор сообщил, что у 10 человек, вернувшихся из ЮАР, обнаружили положительный результат на Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за штамма Omicron существуют риски для мировой экономики - МВФ

"Все граждане, которые возвращаются в Россию из ЮАР и соседних стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленных обсерваторах", - сказали у регулятора.

Новый штамм Covid-19 Omicron быстро распространяется по американским штатам. Однако предварительные данные указывают на то, что он может быть менее опасен чем штамм Delta. Соответствующее заявление 5 декабря озвучил главный инфекционист США Энтони Фаучи.