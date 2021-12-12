Штамм Omicron обнаружили в Турции

В Турции выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса Omicron.
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Турции Фахреттин Кодж, пишет Hurriyet.
"Один из случаев обнаружен в Стамбуле, а остальные пять – в Измире", - сказал он.
У больных есть легкие симптомы. Их не госпитализировали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые обнародовали первый снимок Covid-штамма Omicron
"Наши граждане не должны беспокоиться. Мы наблюдаем, что вариант Omicron передается быстрее, но вызывает менее тяжелые случаи", - сказал министр.
Трое граждан Словакии сдали положительный тест на коронавирус, у них обнаружили штамм Omicron. Все зараженные недавно на личном транспорте вернулись из поездки в Африку
×
Комментарии