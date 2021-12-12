Штамм Omicron обнаружили в Турции

В Турции заразилось шесть человек. Фото: Reuters

В Турции выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса Omicron.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Турции Фахреттин Кодж, пишет Hurriyet.

"Один из случаев обнаружен в Стамбуле, а остальные пять – в Измире", - сказал он.

У больных есть легкие симптомы. Их не госпитализировали.

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"Наши граждане не должны беспокоиться. Мы наблюдаем, что вариант Omicron передается быстрее, но вызывает менее тяжелые случаи", - сказал министр.

Трое граждан Словакии сдали положительный тест на коронавирус, у них обнаружили штамм Omicron. Все зараженные недавно на личном транспорте вернулись из поездки в Африку