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суббота, 05 июня 2021 17:37

Стало известно, о чем будут говорить Путин и Байден

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Стало известно, о чем будут говорить Путин и Байден
В США назвали темы переговоров Байдена и Путина. Фото: Reuters

Президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин обсудят вопросы стратегической стабильности.

По этой теме их позиции частично совпадают. Об этом сообщил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин.

"Вопросов действительно будет много. Одна из тем, по которым наши позиции частично совпадают - это стратегическая стабильность. США и Россия находятся в ситуации, когда могут начать диалог на высоком уровне", - заявил он.

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По словам Грина, говорится о диалоге по уменьшению количества наступательных вооружений.

Грин также добавил, что другими темами встречи будут кибербезопасность, содержание Россией граждан США, актуальную повестку дня по Украине, Беларуси, Иране, Северной Кореи, Сирии, Афганистану, Арктике, изменениям климата.

В Белом доме прогнозируют "сложное" общение Джо Байдена с Владимиром Путиным. Саммит в Женеве станет возможностью для обсуждения как проблемных вопросов, так и сфер, где США и РФ имеют общий интерес.

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05
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