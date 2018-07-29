Стало известно, где самый дешевый и самый дорогой бензин

Самый дешевый бензин в Венесуэле. Фото: "Вовремя"

Исследование установило, что самое дешевое в мире горючее в Венесуэле. Литр бензина там стоит $ 0,01.

За ней следует Иран. Бензин там стоит $ 0,28 за литр. На третьем месте Кувейт - $ 0,35 за литр, сообщает ЦТС.

Россия расположилась на десятом месте с ценой $ 0,72 доллара за литр. В США бензин стоит $ 0,83, 13 место.

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Последние три места в рейтинге заняли Нидерланды, Норвегия и Гонконг (61 место). Бензин там стоит дороже $ 2 за литр.

Украина, где литр бензина А-95 стоит больше доллара, в рейтинге не представлена.

Посмотреть весь рейтинг можно здесь.

Недавно Украина стянула с российского "Газпрома" более 100 млн гривен в пользу государства в рамках решения Стокгольмского арбитража. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн.