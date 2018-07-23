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понедельник, 23 июля 2018 14:42

В Украине подорожал газ для автомобилей

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В Украине подорожал газ для автомобилей
В Украине подорожал газ для автомобилей. Фото из открытых источников

За последние три дня в Украине подорожал автогаз на 7-30 копеек за литр.

Об этом сообщает издание Хвиля.

В сетях заправок Luxwen, "Автопорт" и "Татнефть-АЗС-Украина" автогаз подорожал на 30 коп/л, – до 13,79 грн/л, 14,50 грн/л и 13,80 грн/л соответственно. На станциях "Укргаздобыча", Jazz Oil, и Glusco СУГ прибавил в цене 10 коп/л.

А на заправках AMIC, Shell, UPG, "БРСМ-нефть", KLO и Route, 20 повысили цены на 7–26 коп/л. Таким образом, средняя цена газа на заправках составляет 14 грн 5 коп.

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На цену автогаза в Украине сегодня влияют 2 ключевых фактора. Основной драйвер роста - увеличение цен в России, которая остается наибольшим поставщиком сырья на украинский рынок, - 41% автогаза по итогу I полугодия 2018 года.

"За май-июнь стоимость газа в России установила исторический рекорд. Динамика обусловлена резким увеличением спроса на автогаз на внутреннем российском рынке, а также ремонтными работами на ряде крупных производств в РФ. Из-за повышения впервые за 3,5 года в России была введена заградительная пошлина на экспорт СУГ. Эти процессы сказались на рынке всей Восточной Европы",- отмечает аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

Другим важным фактором, который влияет на цену автогаза в Украине, является цена на газ в Европе и Средиземноморье. Несмотря на падение цены на баррель нефти до 72 долларов, это и сдерживает украинский рынок от резкого подорожания нефтегаза.

Недавно Украина отсудила у российского "Газпрома" более 100 млн гривен в пользу государства в рамках решения Стокгольмского арбитража. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн.

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