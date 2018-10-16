Стали известны детали встречи между Северной Кореей, ООН и Южной Кореей

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 486
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 747
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 594
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
2 Просмотров: 3654
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
5 Просмотров: 1998
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 783
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
12 Просмотров: 1125
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3384
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1764
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1620
Фото
Все фото
20
15
7
31
9
Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая
Душевнобольные, католики, крестьяне - фотограф раскрыл неизвестную жизнь Китая
Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка
Медведь и ковбои - показали старинные фото улиц Нью-Йорка
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
В немецком Кельне обезвредили преступника, который захватил заложницу
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
Прошло 23 года: сыновья сделали матери оригинальный подарок
Прошло 23 года: сыновья сделали матери оригинальный подарок
Видео
Все видео
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 783
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3384
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1764
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1620
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4167
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 954
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
вторник, 16 октября 2018 11:21

Стали известны детали встречи между Северной Кореей, ООН и Южной Кореей

  Комментировать
Стали известны детали встречи между Северной Кореей, ООН и Южной Кореей
На встрече представители стран договариваться о демилитаризации границы. Фото: cdn-st1.rtr-vesti.ru

Северная Корея, Южная Корея и ООН проведут свою первую трехстороннюю встречу для обсуждения демилитаризации границы между двумя Кореями.

Заседание пройдет сегодня, 16 октября в закрытом режиме с участием трех представителей с каждой стороны, сообщает министерство обороны Южной Кореи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восстанавливаются контакты военных между Северной и Южной Кореями

Место проведения выбрали село Панмунджом - демилитаризованную зону между двумя странами.

Во время встречи оценят прогресс в области удаления наземных мин и охранных пунктов, корректировки оборудования для пограничного наблюдения и способов взаимной проверки усилий по демилитаризации.

Южная Корея и КНДР договорились о возобновлении практики встречи членов семей, которых разделили рубежом после войны между двумя странами в 1950-х годах. "Воссоединение, которое будет первым за последние три года, - это один из шагов, который обещали выполнить лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин", - отметили в Сеуле.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стали известны детали встречи между Северной Кореей, ООН и Южной Кореей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Избрали Папу Римского с коммунистической страны

На Оскара Уайльда одевали платье и называли "она"

Самое читаемое
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 31150
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь 1 Просмотров: 26902
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 23474
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 19839
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 18234
Мир
Где зарабитчанам платят самые высокие зарплаты
Где зарабитчанам платят самые высокие зарплаты Просмотров: 279
В Норвегии нашли доисторическое захоронение викингов с 20 метровым кораблем
В Норвегии нашли доисторическое захоронение викингов с 20 метровым кораблем Просмотров: 738
Раскол православия: белорусские церковники сделали громкое заявление
Раскол православия: белорусские церковники сделали громкое заявление Просмотров: 1683
Авария российского "Союза": назвали вероятные причины
Авария российского "Союза": назвали вероятные причины Просмотров: 2448
Болгария покинула "Евровидения"
Болгария покинула "Евровидения" Просмотров: 981
Больше всего комментируют
12
В Киеве стартовал марш националистов
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
6
Националисты разгромили офис Медведчука
6
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
5
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Голосов: 1091
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua