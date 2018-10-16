Стали известны детали встречи между Северной Кореей, ООН и Южной Кореей

На встрече представители стран договариваться о демилитаризации границы. Фото: cdn-st1.rtr-vesti.ru

Северная Корея, Южная Корея и ООН проведут свою первую трехстороннюю встречу для обсуждения демилитаризации границы между двумя Кореями.

Заседание пройдет сегодня, 16 октября в закрытом режиме с участием трех представителей с каждой стороны, сообщает министерство обороны Южной Кореи.

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Место проведения выбрали село Панмунджом - демилитаризованную зону между двумя странами.

Во время встречи оценят прогресс в области удаления наземных мин и охранных пунктов, корректировки оборудования для пограничного наблюдения и способов взаимной проверки усилий по демилитаризации.

Южная Корея и КНДР договорились о возобновлении практики встречи членов семей, которых разделили рубежом после войны между двумя странами в 1950-х годах. "Воссоединение, которое будет первым за последние три года, - это один из шагов, который обещали выполнить лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин", - отметили в Сеуле.