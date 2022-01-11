Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше

Самолет Ан-225 "Мрия". Фото: НВ

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", повредивший шасси во время приземления в польском аэропорту, после выполнения ремонтных работ улетел в Китай 11 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта в Жешуве Вальдемар Мазгай, пишет "Укринформ".

"Вылет "Мрии" планируется на 16:05 (17:05 по киевскому времени. - Gazeta.ua)", - сказал он.

Добавил, что другой украинский самолет Ан-26 со специалистами государственного предприятия "Антонов", прилетевших накануне для устранения повреждений самолета, уже вылетел в Украину.

Мазгай отметил, что "Мрия" из Жешува приземлится в китайском аэропорту Тяньцзинь.

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10 января во время приземления самолета Ан-225 в польском аэропорту Ясенка (Жешув) на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полит-земля". Отмечалось, что обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки "Мрии". Госпредприятие "Антонов" направило самолет на помощь.