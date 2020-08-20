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четверг, 20 августа 2020 18:53

Штаб Навального согласился на помощь Кремля

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Штаб Навального согласился на помощь Кремля
Навального хотят отправить в ЕС. Фото: Reuters

Штаб российского политика Алексея Навального попросил Кремль помочь переместить его за границу на лечение.

В Twitter об этом написал глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

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"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в оказании медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе", - написала она.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо в полете. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, Алексей ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она также предположила, что Навального могли отравить.

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