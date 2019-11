США засыпало снегом

Фото: twitter.com/AMST_Swansea

В США, в День благодарения от Колорадо до Грейт Лейкс обвалился сильный шторм.

Он принес с собой снег и сильные порывы ветра, передает The New York Times и Associated press.

В некоторых района Колорадо за 20 часов выпало до 30 дюймов снега (39 см - Gazeta.ua).

Через опасные условия и периоды плохой видимости в некоторых штатах отменили авиарейсы и перекрыли отрезки основных автомагистралей. В штате Небраска закрыли школы. В аэропорту Денвера более тысячи путешественников провели ночь в аэропорту. Здесь выпало около 10 дюймов (25,4 см- Gazeta.ua) снега.

Официальный представитель авиакомпании Southwest Airlines Брэд Хокинс сказал, что понадобится несколько дней, чтобы отправить пассажиров на другие рейсы.

В Калифорнию, Орегон и Неваду приближается еще один шторм с Тихого океана со скоростью ветра 120 км/ч. Высота волн может достигать 35 футов (11 метров- Gazeta.ua). Национальная метеослужба предупредила, что сильные ветры могут повредить линии электропередач, сорвать ветви с деревьев и привести к заносам, создавая трудности для передвижения автомобилей.

26 ноября землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки начались около 6 утра по киевскому времени. Сейсмологи говорят, что эпицентр находился между столицей Албании Тираной и вторым по величине городом - Дурресом.