США запретили ввозить в Россию доллары

США запретили экспорт в Россию долларов США.
Об этом идет речь в указе президента США Джо Байдена.
"Запрещается экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, независимо от расположения, банкнот в долларах США правительства Российской Федерации или любого лица, находящегося в Российской Федерации", - говорится в документе .
Евросоюз ранее запретил поставлять в Россию банкноты евро.
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Россия после этого запретила покупать валюту. С валютных депозитов можно снять до $10 тыс. в эквиваленте.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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