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пятница, 18 июня 2021 05:22

США запретили России проводить кибератаки на их территории. Опубликован список секторов

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США запретили России проводить кибератаки на их территории. Опубликован список секторов
Байден и Путин обсудили российские хакерские атаки. Фото: Reuters

Появился список секторов экономики и инфраструктуры, который президент США Джозеф Байден передал президенту России Владимиру Путину на саммите в Женеве.

Эти сектора Россия не имеет права подвергать кибератакам, иначе для Москвы наступят серьезные последствия. Список опубликовала журналистка агентства Bloomberg в Twitter.

В список попали следующие сектора:

химическая промышленность;

торговые объекты;

система коммуникации;

критические производства;

плотина;

сфера обороны;

система оказания срочной медицинской помощи;

сфера здравоохранения;

объекты энергетики;

финансы;

Сельское хозяйство / продовольственная сфера;

Информационные технологии;

ядерные объекты;

правительственные учреждения;

транспорт;

объекты водоснабжения.

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В среду, 16 июня, в Женеве состоялись переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина - это первая встреча лидеров двух стран с момента избрания Байдена.

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