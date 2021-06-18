США запретили России проводить кибератаки на их территории. Опубликован список секторов

Появился список секторов экономики и инфраструктуры, который президент США Джозеф Байден передал президенту России Владимиру Путину на саммите в Женеве.
Эти сектора Россия не имеет права подвергать кибератакам, иначе для Москвы наступят серьезные последствия. Список опубликовала журналистка агентства Bloomberg в Twitter.
В список попали следующие сектора:
химическая промышленность;
торговые объекты;
система коммуникации;
критические производства;
плотина;
сфера обороны;
система оказания срочной медицинской помощи;
сфера здравоохранения;
объекты энергетики;
финансы;
Сельское хозяйство / продовольственная сфера;
Информационные технологии;
ядерные объекты;
правительственные учреждения;
транспорт;
объекты водоснабжения.
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В среду, 16 июня, в Женеве состоялись переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина - это первая встреча лидеров двух стран с момента избрания Байдена.
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