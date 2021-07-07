США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

Министерство транспорта Соединенных Штатов доработало распоряжение о запрете продажи билетов на авиаперевозки между США и Беларусью.

Запрет касается и рейсов, осуществляемых с пересадкой, сообщает DW.

Исключения из этого правила будут возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также из-за причин, связанных с национальными интересами и безопасностью США.

Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.

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В Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.

Правительство США в дальнейшем будет привлекать Беларусь к ответственности за свои незаконные действия. Вашингтон продолжит поддерживать белорусский народ и привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко.