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пятница, 20 сентября 2019 10:20

США выделят Украине деньги на оборону

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  Украина сможет потратить $250 млн военной помощи от США. Фото: Укринформ
Украина сможет потратить $250 млн военной помощи от США. Фото: Укринформ

Нижняя палата Конгресса США приняла законодательство, которое обеспечивает выплату $250 млн военной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

"Палата представителей США в четверг приняла законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить $250 млн военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этим летом", - сообщает Defense News.

Ожидается, что Сенат также примет подобную резолюцию на следующей неделе. Законопроект продолжит финансирование "Инициативы содействия безопасности Украины", которое должно завершиться 30 сентября.

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Ранее в посольстве Соединенных Штатов сообщили о возобновлении военной помощи для Украины. В американском посольстве отметили, что выделение помощи будет продолжено, ведь поддержка Украины является важным национальным интересом США.

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Дата
20
сентября

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