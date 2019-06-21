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пятница, 21 июня 2019 09:41

США выделят Украине $700 млн

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США выделят Украине $700 млн
Сенат США одобрил помощь Украине. Фото: "Корреспондент"

Почти $ 700 млн США выделят для поддержки Украины.

Об этом говорится в проектах законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, которые одобрила Палата представителей Конгресса США, сообщило посольство Украины в США в Facebook.

$ 250 млн выделили в смете закона "О ассигновании на нужды Минобороны на 2020 год". $50 млн направят исключительно для предоставления летальной оружия оборонного характера.

$ 445,7 предусмотрено по линии Госдепа, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств. Эта сумма включает ассигнования для предоставления Украине безопасности помощи по программе "Международное военное финансирование".

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"Проекты аналогичных законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись президенту США", - говорится в сообщении посольства.

США планируют предоставить Украине зенитные ракеты класса "земля-воздух". Новое предложение прописано в поправке к законопроекту о финансировании Министерства обороны США.

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Дата
21
июня

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