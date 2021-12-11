США выделят $20 млн Украине для укрепления границ

Реализация проекта начнется в 2022 году. Фото: dpsu.gov.ua

10 декабря Госпогранслужба и посольство США подписали план совместных действий, в ходе которых Украине будет выделено $20 млн на укрепление восточных и северных границ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Воплощение проекта начнется в 2022 году.

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"Это сотрудничество берет свое начало еще в 2005 году, и оно неоценимо. Благодаря ей приграничное ведомство имеет постоянную поддержку в вопросах реформирования, развития и профессионализации. Реализованы многие проекты. Это сотрудничество позволяет получать высокие мировые стандарты и лучшие практики для деятельности ведомства, в частности, для подготовки персонала, а это и хорошие и эффективные программы кадрового менеджмента, и обмен информацией, опытом", — сказал Владимир Никифоренко, первый заместитель председателя ГНСУ.

Госпогранслужбе в рамках проекта будут предоставлены беспилотные авиационные системы, спецтранспорт, средства видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.

Ранее Белый дом отложил помощь Украине на $200 млн. Это решение связано якобы со стремлением продолжить оказывать давление на РФ дипломатическим путем.