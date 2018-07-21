США выделят $ 200 млн для украинской армии

Когда именно выдадут финансовую помощь, не сообщают Фото: Reuters

Украина получит $200 млн от Министерства обороны США. Решение принято в рамках программы сотрудничества в укреплении безопасности государства.

"Средства должны быть направлены на проведение дополнительных тренингов украинских военных, приобретение военного оборудования и работу военных советников для усиления оборонных возможностей украинской армии. Таким образом, общий объем американской военной помощи Украине достигнет 1 миллиарда долларов, если считать с 2014", - сообщили в пресс-службе Пентагона.

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На выделенные деньги должны закупить системы безопасной связи, мобильные военные средства, приборы ночного видения, медицинские средства и оборудование. Помощь также пойдет на повышение эффективности системы командования и управления украинской армией.

Когда именно выдадут финансовую помощь, американцы не сообщают.

Пентагон проводит оценку стоимости и последствий вывода или перевода американских военных, дислоцированных в Германии. Такие заявления прозвучали на фоне роста напряженности между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.