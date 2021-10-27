США выдали первый паспорт "Х" вместо пола

Предоставят эту возможность всем заявителям на паспорт. Фото: Reuters

США выдали первый паспорт с обозначением "Х" вместо пола.

Это сделали для обеспечения прав людей, не идентифицирующих себя ни мужчиной, ни женщиной, сообщает "Радіо Свобода"

Госдепартамент объявил об этом 27 октября, не сообщив, кому выдали такой паспорт.

Предложат эту возможность всем заявителям на паспорт, как только будет готова необходимая система и обновленная форма в начале 2022 года.

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Госдеп также разрешает заявителям самостоятельно выбирать свой пол – мужской или женский. Больше не требуя предоставления медицинских справок, если их пол не совпадает с полом, указанным в других документах, таких как свидетельство о рождении.

США присоединились к не менее 10 стран мира, которые позволяют своим гражданам указывать в паспортах пол, отличный от мужского или женского.

Среди таких стран – Аргентина, Австралия, Канада, Германия и Индия.

В сентябре этого года в Швейцарии на референдуме поддержали расширение прав однополых партнеров.