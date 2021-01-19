США вводит санкции против судна, которое строит "Северный поток-2"

Против "Северного потока-2" вводятся санкции. Фото: Wikipedia

США предупредили Германию и других европейских партнеров о том, что введут санкции против российского судна Фортуна, которое участвует в строительстве Северного потока-2.

Санкции вступят в силу 19 января, их вводят в рамках закона, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Ограничения также коснутся владельца судна, компании КВТ-Рус.

"Мы продолжим делать все необходимые шаги, чтобы не допустить Северного потока-2", - сказал представитель посольства США.

В Вашингтоне рассчитывают, что Германия пересмотрит свою позицию относительно Северного потока-2, который "ставит под угрозу жизненно важные интересы нацбезопасности европейских партнеров и США".

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Ранее крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG вышла из проекта "Северный поток-2". Она не хочет попасть под новые санкции США.