В понедельник США ввели санкции против Турции через приобретение систем российской наземной обороны.
Они касаются дирекции оборонной промышленности Турции, руководителя этого органа и трех его сотрудников, сообщает Reuters.
Так, санкции предусматривают запрет всех экспортных лицензий США, замораживание активов и визовые ограничения для президента SSB Исмаила Демир и трех других сотрудников организации.
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Отмечается, что данные санкции могут нанести ущерб экономике Турции.
Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021. В него вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекту "Северный поток-2".
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