Анкара приобрела российские комплексы С-400 "земля-воздух" в середине 2019 года. Фото: Reuters

В понедельник США ввели санкции против Турции через приобретение систем российской наземной обороны.

Они касаются дирекции оборонной промышленности Турции, руководителя этого органа и трех его сотрудников, сообщает Reuters.

Так, санкции предусматривают запрет всех экспортных лицензий США, замораживание активов и визовые ограничения для президента SSB Исмаила Демир и трех других сотрудников организации.

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Отмечается, что данные санкции могут нанести ущерб экономике Турции.

Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021. В него вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекту "Северный поток-2".