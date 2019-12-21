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суббота, 21 декабря 2019 10:34

США ввели санкции против "Северного потока-2"

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США ввели санкции против &quot;Северного потока-2&quot;
Подписали оборонительный бюждет США на 2020 Фото: unian.net

Швейцарская компания Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2" приостановила участие в строительстве газовопроводу.

Свое решение объясняют нововведений санкциями оборонного бюджета США, заявили на официальном сайте Allseas 21 декабря.

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Президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, 21 декабря. Содержит военную помощь Украине на сумму в $ 300 млн и санкции против российских газопроводов.

Документ вводит санкции на связанные с российским газопроводом "Северный поток-2" и "ТуркСтрим" компании и запрещает военное сотрудничество с Россией.

Санкции будут действовать также в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название будут заменены другими.

Санкции, согласно документу, накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекту или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставление этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

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Дата
21
декабря

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