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вторник, 01 октября 2019 07:24

США ввели санкции против "повара" Путина

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США ввели санкции против &quot;повара&quot; Путина
Евгений Пригожин занимался игорным бизнесом. Позже открыл сеть ресторанов. Его называют поваром президента РФ Владимира Путина. Фото - novayagazeta.ru

США ввели санкции в отношении 4-х компаний и 7-х человек, которые связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным из-за вмешательства в американские промежуточные выборы в 2018 году.

Санкции распространяются также на три частные самолеты и яхту Пригожина. Этим объектам запрещено пересекать границу США. Об этом сообщили Министерство финансов и Государственный департамент США 30 сентября.

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"Реагируя на попытки России повлиять на демократический процесс в США, Соединенные Штаты накладывают санкции на четыре компании и семи физических лиц, связанных с Агентством интернет-исследований, спонсором которого является Евгений Пригожин", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Евгений Пригожин финансирует "Агентство интернет-исследований", известное также, как "фабрика троллей". США подозревают, что с помощью данного ресурса Кремль пытался вмешиваться не только в президентские выборы в 2016 году, но также и в промежуточные выборы в 2018 году. "Фабрика троллей" стремилась дискредитировать кандидатов, которых она считала вражескими России. Для этого использовались социальные сети.

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