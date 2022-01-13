США ввели санкции против КНДР. Под ограничения попали россияне

Санкции направили для предотвращения продвижению программ Северной Кореи. Фото: pixabay.com

США в среду ввели первые санкции в отношении программ вооружения КНДР после серии запусков северокорейских ракет.

Под ограничения попали шесть граждан Северной Кореи, один гражданин России Роман Алар и российская компания "Парсек", сообщает Reuters.

"Русская фирма, по словам Вашингтона, отвечала за закупку товаров для программ из РФ и Китая", - говорится в сообщении.

Министерство финансов США заявило, что такие шаги сделали для предотвращения продвижению программ Северной Кореи и для того, чтобы помешать ее попыткам распространять технологии изготовления оружия.

Администрация президента США Джо Байдена предложила внести пятерых из этих лиц в черный список Совета безопасности Организации Объединенных Наций, что требует консенсусного согласия комитета по санкциям в отношении Северной Кореи, состоящего из 15 членов. США безуспешно пытались привлечь Пхеньян к диалогу, чтобы убедить его отказаться от ядерных бомб и ракет после вступления в должность в январе прошлого года.

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В то же время представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты остаются преданными продолжению дипломатии с Северной Кореей.

С сентября Северная Корея провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюции Совета Безопасности ООН.

Сенаторы-демократы в США обнародовали в среду новый пакет санкций, который содержит ограничения против президента РФ Владимира Путина. Их введут в случае повторного вторжения России в Украину. Такое решение поддерживает Белый дом.