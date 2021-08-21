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суббота, 21 августа 2021 00:29

США ввели против "Северного потока-2" новый пакет санкций

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США ввели против &quot;Северного потока-2&quot; новый пакет санкций
Против "Северного потока-2" ввели новые санкции. Фото: Reuters

Соединенные Штаты ввели новые санкции против двух граждан России и одного российского судна.

Санкции введены из-за строительства российского газопровода "Северный поток - 2", который планируют закончить уже в августе 2021, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Ограничения вводятся против АО "Нобилити" (владельца судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в строительстве "Северного потока - 2"). Также под санкции попали страховая компания "Константа" и судно "Остап Шеремета".

Таким образом США отвечают на строительство российских газопроводов, которые "направлены на усиление влияния РФ на Европу и ослабление энергетической безопасности Украины".

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Украина использует время до запуска газопровода "Северный поток-2" для защиты своих интересов и экономической безопасности. Однако, когда трубу запустят, цены на газ для украинских потребителей подскочат.

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