США ввели новые санкции против российских и китайских компаний

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США вводит санкции против китайских и российских организаций, которые сотрудничают с вооруженными силами РФ и Китая.

В список попали 45 организаций России и 58 организаций Китая, сообщили в Министерстве торговли США.

Из российских организаций под санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр Прогресс, Рособоронэкспорт, а также корпорация Ростех, компании МиГ, Гражданские самолеты Сухого, Туполев, Объединенная авиастроительная корпорация.

Также впервые с 2014 года в списке оказались предприятия Росатома.

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В американском Минторге заявили, что это только первая часть предприятий из списка компаний, конечным потребителем продукции которых являются военные. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.

Ранее США ввели санкции против Турции - под ограничения попали четверо турецких чиновников и управления отдельных предприятий страны. Их ввели через покупку Анкарой российских ракетных систем С-400.