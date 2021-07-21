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среда, 21 июля 2021 08:05

США впервые за Байдена ударили по Сомали

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США впервые за Байдена ударили по Сомали
США осуществили авиаудар против боевиков "Аль-Шабааб". Фото: REUTERS

Во вторник США осуществили авиаудар против боевиков в Сомали. Он является первым в стране с момента вступления в должность президента Джо Байдена.

Удар пришелся вблизи Галкайо, Сомали, передает Reuters.

По первоначальной оценке командования, в результате ни один мирный житель не пострадал и не погиб.

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Атаки нацелены на боевиков, в том числе связанную с "Аль-Каидой" группировку "Аль-Шабааб". Они хотят свергнуть правительство в Сомали и установить власть на строгом толковании законов шариата.

В столице Сомали Могадишо боевики атаковали отель. В результате теракта погибли более 10 человек, еще 30 пострадали.

Террористы взорвали авто, чтобы проникнуть в отель на пляже Лидо, после чего внутри началась перестрелка. Боевики забаррикадировались на верхних этажах и вели огонь по военным, которые прибыли на место.

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