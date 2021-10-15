США вернулись в Совет ООН по правам человека

В Совет попали США, Аргентина, Литва, Казахстан, Сомали, Эритрея. Фото: unn

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за возвращение США в Совет ООН по правам человека.

Новый состав Совета избрали на 2022-2024 годы. Об этом сообщает DW.

Кроме Соединенных Штатов в Совет вошли Аргентина, Литва, Казахстан, Сомали и Эритрея.

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"США будут стремиться продвигать принципиальный повестку дня Совета ООН по правам человека, основанный на глубоком убеждении в том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах", - отметил Государственный секретарь США Энтони Блинкен после голосования Генассамблеи.

В речах на общих дебатах в рамках 76-й Генассамблеи ООН об Украине вспоминали главы иностранных государств. Страну поддержали президенты Польши, Латвии и Эстонии.