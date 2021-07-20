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вторник, 20 июля 2021 10:16

США в огне: пылает лес в 13 штатах
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В США горят 13 штатов.
Фото: Bootleg Fire
Более 4,8 тыс. квадратных км леса горят.
Пожар пытаются потушить 20 тыс. пожарных.
Пожар пытаются потушить 20 тыс. пожарных.

Запад США страдает от 80 масштабных пожаров. Самый большой из них бурлит в штате Орегон - более 1,2 тыс. кв. км.

Тысячи людей эвакуировали, пишет BBC.

Горят 13 штатов. В общем огонь сжег уже более 4,8 тыс. км кв. леса - 485 тыс. га. Более 20 тыс. пожарных и волонтеров пытаются побороть стихию.

В штате Орегон пожар уничтожил 160 домов. 2 тыс. жителей сельских районов покинули дома. Часть пожара удалось локализовать, однако мешают высокая температура воздуха и засухи. Пламя удастся ликвидировать, если изменятся погодные условия - пойдет дождь или снег.

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Температура воздуха в течение недели будет на 10-15°С выше нормы, продлится засуха, говорит метеоролог Майкл Гай. Также есть риск новых возгораний из-за ударов молний и сильного ветра.

Лесной пожар вспыхнул около парка Кап-де-Крус, популярного туристического района Льянса, Испания. Причиной возгорания, вероятно, стал непотушенный окурок. Пострадали пять человек, сотни местных жителей и отдыхающих эвакуированы.

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