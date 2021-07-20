США в огне: пылает лес в 13 штатах

Фото: Bootleg Fire

Запад США страдает от 80 масштабных пожаров. Самый большой из них бурлит в штате Орегон - более 1,2 тыс. кв. км.

Тысячи людей эвакуировали, пишет BBC.

Горят 13 штатов. В общем огонь сжег уже более 4,8 тыс. км кв. леса - 485 тыс. га. Более 20 тыс. пожарных и волонтеров пытаются побороть стихию.

В штате Орегон пожар уничтожил 160 домов. 2 тыс. жителей сельских районов покинули дома. Часть пожара удалось локализовать, однако мешают высокая температура воздуха и засухи. Пламя удастся ликвидировать, если изменятся погодные условия - пойдет дождь или снег.

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Температура воздуха в течение недели будет на 10-15°С выше нормы, продлится засуха, говорит метеоролог Майкл Гай. Также есть риск новых возгораний из-за ударов молний и сильного ветра.

Лесной пожар вспыхнул около парка Кап-де-Крус, популярного туристического района Льянса, Испания. Причиной возгорания, вероятно, стал непотушенный окурок. Пострадали пять человек, сотни местных жителей и отдыхающих эвакуированы.