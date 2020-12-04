США усиливают санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток"

Против российских "Потоков" усилят санкции. Фото: Reuters

Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на следующий год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток"

Санкции предусматривают ограничения для фирм, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги, для завершения строительства, свидетельствует версия закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год.

Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или дооборудования.

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Напомним, Европейский Союз планирует расширить санкции против Минска, если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не начнет переговоры с митингующими.