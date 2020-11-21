США усилили давление на компании, которые строят "Северный поток-2" - СМИ

США пугают компании санкциями. Фото: QHA media

Администрация США решила усилить давление на европейские компании, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".

Вашингтон стремится сообщить фирмы о последствиях санкций, сообщает dpa со ссылкой на собственный источник в Белом доме.

"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил собеседник агентства.

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Днем ранее лоббисты из Восточного комитета немецкой экономики обратились в Вашингтон с просьбой отказа от санкций, поскольку они угрожают суверенитету Германии и ЕС, утяжелит отношения Европы с новым президентом Байденом и трансатлантическом партнерстве.

Голосовать за поддержку "Северного потока-2" отказалось большинство депутатов немецкого парламента. Инициативу предложила партия "Альтернатива для Германии", сообщили на сайте парламента страны.