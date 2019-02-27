США сформулировали новые санкции против России

Действие запрета должна начаться через 90 дней после вступления в силу закона. Фото: vlasno.info

На сайте Конгресса США появился обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

О внесении законопроекта объявили 13 февраля, базовые положения законопроекта уже известны, - пишет bigmir.net

Авторы инициативы предлагают ввести запрет на операции с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от имени РФ) продолжительностью более 14 дней.

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Действие запрета должна начаться через 90 дней после вступления в силу закона. Также под санкции должны попасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, направленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от $ 1 млн (или от $ 5 млн суммарно в течение 12 месяцев). В то же время, упоминания проекта Северный поток-2 в законопроекте нет.

Через полгода после вступления закона в силу должны ввести санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, содействующих незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от имени президента Владимира Путина".

Через полгода после вступления документа в силу разведка должна представить Конгрессу отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина". В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ. Сенаторы также предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената.

Послы стран Евросоюза приняли решение о продлении санкций против физических лиц и компаний за агрессию России против Украины.Продолжат их еще на шесть месяцев.