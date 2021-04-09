США разместят военные корабли в Черном море

Корабли США прибудут в Черное море и останутся там до 4 мая. Фото: cnn

США планируют отправить 2 военные корабли в Черное море, которые будут находиться там до 4 мая.

Об этом они проинформировали Турцию, ведь судна пройдут через турецкие проливы, пишет Reuters.

"15 дней назад по дипломатическим каналам нам пришло уведомление о том, что 2 военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая", - заявили в МИД Турции.

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Согласно Конвенции Монтре от 1936 года, корабли могут пребывать в Черном море ровно 21 день. Соответственно, корабли США должны прибыть ориентировочно 14-15 апреля.

Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, но развертывания военных кораблей сейчас будет означать конкретный сигнал для Москвы, которая наращивает военные силы в Крыму, а также на восточной границе Украины.

Более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов РФ перебрасывают из Каспийского в Черное море.