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суббота, 17 июля 2021 15:56

США расследуют атаку РФ на американских дипломатов - СМИ

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США расследуют атаку РФ на американских дипломатов - СМИ
В администрации президента Байдена уверены, что американцев могла атаковать российская военная разведка. Фото: pixabay.com

Власти США расследуют появление болезненных ощущений у 24 американских чиновников, работающих в Вене. Ухудшение здоровья дипломатов может быть связано с влиянием России.

После инаугурации президента США Джо Байдена у сотрудников разведки и других чиновников в Вене обнаружили неспецифические симптомы, напоминающие так называемый "гаванский синдром", сообщают New Yorker и Associated Press.

"Правительственные агентства США называют симптомы сотрудников "аномальными инцидентами со здоровьем", однако в частных беседах директор ЦРУ Уильям Бернс называет их атаками", - пишет New Yorker.

Высокопоставленные чиновники в администрации президента уверены, что американцев могла атаковать российская военная разведка ГРУ. В то же время точных доказательств пока нет.

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"Гаванский синдром" назван так из-за инцидентов в столице Кубы, где с конца 2016-го американские дипломаты сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости, ухудшении координации и слуха. В 2018 году аналогичные симптомы появились у сотрудников консульства в Китае. В конце апреля 2021 года сообщили о похожих случаях на территории США.

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