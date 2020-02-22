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суббота, 22 февраля 2020 16:41

США провели военные учения: готовятся к ядерному удару

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В случае возможного ядерного удара со стороны России по Европе в США провели военные учения.

Они прошли на военной базе в Небраске. В учениях приняли участие глава Пентагона Марк Эспер и конгрессмен-республиканец Джефф Фортенберри, сообщило министерство обороны США.

Автор: regnum.ru
  Российская крылатая ракета 9М729. В США объясняют, что разработка такого вооружения запрещена условиями Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому в прошлом году страны приостановили действие соглашения.
Российская крылатая ракета 9М729. В США объясняют, что разработка такого вооружения запрещена условиями Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Поэтому в прошлом году страны приостановили действие соглашения.

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В то же время МИД России осудил военные учения США.

В прошлом году Россия и США прекратили действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который был заключен между США и СССР в 1987-м. Согласно договоренностям должны были ликвидировать крылатые и баллистические ракеты с дальностью полета от 500 до 5500 км. 2019-го Вашингтон заявил, что Москва продолжает разрабатывать запрещеное вооружения. Например, крылатая ракета 9М729. Однако Россия обвинения отвергла.

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Дата
22
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