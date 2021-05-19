США провакцинировали уже 60% взрослого населения

Вакцинация в США идет полным ходом. Фото: Reuters

Более 158 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19.

Около 60% взрослых в США уже получили хотя бы одну прививку, и почти 48% взрослых полностью вакцинированы. Среди пожилых людей почти 85% получили хотя бы одну прививку и около 73% полностью вакцинированы, сообщает CNN.

В среднем за неделю медики вводят около 1,8 миллиона доз в день. Средний семидневный темп введения доз снижается более недели и составляет менее 2 миллионов уколов в день в течение пяти дней.

Семь штатов достигли цели администрации Байдена вакцинировать не менее 70% взрослых хотя бы одной дозой вакцины против Covid-19 к 4 июля: Коннектикут, Гавайи, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси и Вермонт – и 18 штатов полностью вакцинировали не менее половины своих взрослых жителей.

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Украинских заробитчан, которые едут в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на польско-украинской границе.