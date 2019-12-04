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среда, 04 декабря 2019 06:30

США против участия России в саммитах "Большой семерки" - документ

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США против участия России в саммитах &quot;Большой семерки&quot; - документ
США против возвращения России в G7. Фото: РБК

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах G7 до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей".

"Палата представителей подтверждает свою полную поддержку отстранения России от участия в "группы восьми", а также призывает всех лидеров G7 выступить против возвращения России до тех пор, пока она не прекратит оккупацию всей суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит нападения на демократии во всем мире", – говорится в резолюции, сообщает Корреспондент.

Документ носит рекомендательный характер.

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Ранее соответствующее решение принял комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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Дата
04
декабря

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