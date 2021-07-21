США продолжат вводить санкции против режима Лукашенко

Против Лукашенко продолжат вводить санкции. Фото: РИА Новости

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Заявление опубликовано по итогам переговоров со Светланой Тихановской на сайте Белого дома.

Салливан выразил поддержку народу Беларуси и уважение к смелости и решимости оппозиции, в том числе к Тихановской, в борьбе за демократию и права человека.

Салливан также подтвердил требование США, чтобы власти Беларуси позволили провести международное расследование принудительной посадки самолета Ryanair, освободили политических заключенных и вступили в диалог с оппозицией.

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Евросоюз также планирует усилить санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко. Желание появилось после того, как оппозиционер Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы.