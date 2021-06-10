США продолжат наказывать причастных к строительству "Северного потока-2"

"Северный поток-2" планируют достроить к концу года. Фото: profile.ru

Администрация США продолжит санкционировать причастных к строительству российского газопровода Nord Stream 2.

"Мы продолжим принимать соответствующие меры против организаций и физических лиц, привлеченных к деятельности, которая подпадает под санкции (по строительству Nord Stream 2 - ред.), и это будет демонстрировать, что мы и дальше занимаем позицию против этого трубопровода", - заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

Он добавил, что американская сторона будет применять не только санкции, но и дипломатические инструменты.

"Мы против трубопровода, который рассматриваем как геополитический проект России и который угрожает европейской энергетической безопасности и фактически подрывает безопасность наших близких партнеров, в том числе Украины и других стран на восточном фланге НАТО", - подчеркнул Прайс.

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Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что цель Вашингтона заключается в том, чтобы не дать России использовать энергетические ресурсы в качестве инструмента политического принуждения, направленного против других стран в регионе.

Президент США Джо Байден сейчас находится в Европе, где запланировано его участие в международных форумах на высшем уровне. Ожидается, что среди прочих вопросов американский лидер будет обсуждать также последствия Nord Stream 2 для безопасности в Европе.