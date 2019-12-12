США приняли бюджет, в котором на оружие для Украины заложили $300 млн

В США поддержали военную помощь Украине и санкции против России. Фото: УНН

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. "За" проголосовали 377 конгрессменов, "против" - 48.

Документ предусматривает предоставление безопасной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, а также обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2", сообщает ТСН.

"Позитивная новость для Украины. Следующий шаг - голосование за этот законопроект в Сенате на следующей неделе, подписание закона президентом Трампом и внедрение", - написал в Facebook руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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Ранее президент Солучених Штатов Америки Дональд Трамп пообещал не затягивать с подписанием проекту бюджета на оборонные нужды страны.