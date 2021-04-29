США пригрозили своим союзникам санкциями из-за закупки вооружения в России

Блинкен предупредил союзников США относительно закупки вооружения у России. Фото: Reuters

США предостерегают Турцию и других союзников от закупки вооружений в России. Такой шаг может обострить отношения со Штатами и привести к введению санкций.

Об этом сообщил глава Государственного департамента Энтони Блинкен, пишет The Hill.

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Он акцентировал внимание на Турции, которая ведет переговоры с Россией о покупке второй системы противовоздушной обороны С-400.

По словам Блинкена, при покупке Турцией вооружения, страна будет наказана в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки с помощью санкций.

"Очень важно, чтобы Турция и все союзники и партнеры США избегали в будущем закупок российского оружия, включая дополнительные С-400", — заявил Блинкен.

Соединенные Штаты будут жестко реагировать на недружественные действия России — агрессию или вмешательство в выборы.