США пригрозили Китаю изоляцией

Секретный отчет США подтверждает гипотезу об утечке Covid-19 из лаборатории. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Китай расследовать причины возникновения коронавируса.

Иначе КНР окажется в изоляции. Об этом он заявил в интервью Fox News.

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По его словам, американский глава Джо Байден смог "сплотить демократический мир" и побудить страны G7 высказаться о необходимости проведения нового расследования происхождения коронавируса в Китае.

"Президент Трамп не смог этого сделать. Президент Байден смог", - сказал Салливан.

Гипотеза, что вспышка эпидемии коронавируса произошла из-за утечки с китайской лаборатории в Ухане, правдоподобная и заслуживает дальнейшего изучения, говорится в отчете национальной лаборатории правительства США. Разведка США рассматривает два возможных сценария происхождения Covid-19. Вирус возник в результате аварии в лаборатории или вследствие контакта человека с инфицированной животным.