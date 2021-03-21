США пригрозили Индии санкциями

Индия уже перевела российской стороне 800 млн долларов. Фото: Википедия

США призвали Индию отказаться от покупки российской зенитно-ракетной системы С-400. Министр обороны США и Индии Ллойд Остин и Раджнатх Сингх подняли этот вопрос во время встречи в Нью-Дели в субботу, 20 марта, передает УНН.

Соединенные Штаты настоятельно призывают своих союзников и партнеров воздержаться от совершения покупок, которые вызовут санкции со стороны Вашингтона, заявил глава Пентагона журналистам.

Контракт на поставку С-400 в Индию было подписано в ходе переговоров Москвы и Нью-Дели на высшем уровне осенью 2018 года. Первые поставки ожидаются до конца текущего года. Индия уже перевела российской стороне 800 млн долларов.

С-400 - российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Созданный для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения - самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков препятствий, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.