США пригрозили Беларуси новыми санкциями

Против Беларуси хотят ввести санкции. Фото: Reuters

США совместно со своими союзниками рассматривают возможность введения новых санкций против Минска на фоне ситуации вокруг задержания члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

"США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают введение дополнительных целенаправленных санкций для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессий в Беларуси", - говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

Госсекретарь США напомнил властям Беларуси об их "ответственности за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц".

Вашингтон призывает Минск "прекратить насилие против собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества".

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Утром 7 сентября стало известно, что член президиума Координационного совета Марию Колесникову посадили в микроавтобус в Минске и вывезли в неизвестном направлении. Прессекретар совета Антон Родненков начал выяснять, где находится Колесникова, - вскоре его телефон стал недоступен. Также перестал выходить на связь исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.