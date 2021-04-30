США прекращают выдачу виз россиянам

Посольство США в Москве / Reuters

Посольство США в Москве с 12 мая сократит количество услуг, предоставляемых гражданам России.

Американское посольство прекратит выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, сообщает ведомство.

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Посольство продолжит оказывать только экстренные услуги гражданам США, а также выдавать "ограниченное количество иммиграционных виз" в случае окончания срока их действия, угрозы жизни или смерти. Америка также сократит численность консульского отдела своего посольства в Москве на 75%.

Кроме того, посольство США рекомендовало американцам покинуть Россию до 15 июня в случае окончания действия российской визы.

Путин 23 апреля подписал указ, ограничивающий "недружественным иностранным государствам" возможность нанимать людей в России. Согласно документу, российские власти будет определить перечень "недружественных государств" и количество людей, которых они могут нанять.