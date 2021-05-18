США сообщили об еще одной партии вакцин для других стран. Фото: Reuters

До конца июня США предоставят другим странам еще 20 миллионов доз вакцин от Covid-19.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, пишет DW.

По его словам, они не будут использовать вакцины для обеспечения приверженности других стран.

"Мы знаем, что Америка никогда не будет полностью в безопасности, пока пандемия, которая бушует во всем мире, не будет под контролем", - сказал Байден.

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Ранее правительство США объявило, что отдаст за рубеж 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которую пока еще не допустили для использования в стране. Дополнительные 20 миллионов доз - это утвержденные для экстренного использования в США вакцины. Речь идет о BioNTech/Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Ранее правительство США уже предоставило четыре миллиона доз AstraZeneca Мексике и Канаде.