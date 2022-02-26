США предоставит Украине новый пакет "летальной и нелетальной" помощи

Спикер Пентагона Джон Кирби не уточнил, какую помощь выделят Украине. Фото: ua.usembassy.gov

Соединенные Штаты Америки окажут дополнительную помощь в сфере безопасности. Что именно будет входить в этот пакет, пока неизвестно.

"Мы очень активно участвуем в этих усилиях, чтобы помочь им лучше защищаться с помощью как летальной, так и нелетальной помощи", – заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

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При этом в Пентагоне отказались давать подробное описание, входившее в предыдущие партии помощи Украине.

"Я не рассказывал никому из вас об этих отправлениях. Ведь, как я думаю, вы можете понять, и это особенно актуально сейчас, когда Украина вовлечена в вторжение в их страну, что мы бы не хотели выложить эту информацию в публичное пространство",- объяснил Кирби.

Белый дом просит Конгресс выделить $6,4 миллиарда на помощь Украине в войне с Россией. Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.