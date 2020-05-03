США посрамили Россию за негодную и еще и платную гуманитарку

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 720
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1179
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 891
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1683
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1476
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3501
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2385
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1053
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4797
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Фото
Все фото
16
8
16
8
16
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
Видео
Все видео
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
В Китае открыли "мост бесконечности": по нему можно ходить до смерти в одном направлении
В Китае открыли "мост бесконечности": по нему можно ходить до смерти в одном направлении
Чудовищный мир: ученые опубликовали видео танцующих черных дыр
Чудовищный мир: ученые опубликовали видео танцующих черных дыр
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3330
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2376
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1503
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3996
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 459
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
воскресенье, 03 мая 2020 14:20

США посрамили Россию за негодную и еще и платную гуманитарку

  Комментировать
США посрамили Россию за негодную и еще и платную гуманитарку
США рассказали о русской гуманитарке. Фото: DR

Россия выставила США счет за гуманитарку на $ 659,2 тыс. В начале апреля на транспортном самолете Ан-124 "Руслан" отправляли медицинское оборудование, включая аппараты вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Но из части груза там не было пользы.

"По данным Американского агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), РФ поставила в США 4 тыс. промышленных противогазов М-95, которые полностью закрывают лицо, 15 тыс. респираторов, 80 тыс. пакетов антисептика, 400 тыс. различных предметов медицинской одежды, включая защитные комбинезоны. Кроме того, в грузе было 30 тыс. перчаток, причем не только хирургические, но и резиновые, которые обычно используют на кухне ", - говорится в материале ВВС.

"С аппаратами вентиляции легких были проблемы, потому что они рассчитаны на напряжение 220 вольт, а в сетях в США используют напряжение 110 вольт", - отметил представитель агентства. Также добавил, что промышленные противогазы М-95, присланные российской стороной, "соответствуют требованиям военных по защите от химического и биологического угрозы", но не используются в медицинских учреждениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Босния и Герцеговина не пустила военных медиков из РФ

В США считают, что большую выгоду от сотрудничества получила Россия, так как использует это как международный успех в своей пропаганде. А по меньшей мере две российские структуры, которые принимали участие в поставке груза, были в американском санкционном списке.

За гуманитарную помощь, которую РФ отправила в США, по сообщению Москвы, американская сторона заплатила.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США посрамили Россию за негодную и еще и платную гуманитарку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Поезд упал на пассажиров

Трехлетний ребенок исчез из гостиничного номера на курорте

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 25812
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 16227
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 12735
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 11754
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 2 Просмотров: 11070
Мир
"Умирали ради нас и об этом не думали" - Лукашенко не будет отменять парад 9 мая
"Умирали ради нас и об этом не думали" - Лукашенко не будет отменять парад 9 мая Просмотров: 18
Обошли Францию: как свирепствует коронавирус в России
Обошли Францию: как свирепствует коронавирус в России Просмотров: 378
Врачей, которые борются с коронавирусом, осыпали лепестками роз
Врачей, которые борются с коронавирусом, осыпали лепестками роз Просмотров: 252
Поезд упал на пассажиров
Поезд упал на пассажиров
 1 Просмотров: 315
Трехлетний ребенок исчез из гостиничного номера на курорте
Трехлетний ребенок исчез из гостиничного номера на курорте
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
7
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
4
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
4
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
3
Мой отказ подписать абсурдное подозрение Порошенко стал одной из причин для моего увольнения - Рябошапка
Голосов: 3691
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua