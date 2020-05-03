США посрамили Россию за негодную и еще и платную гуманитарку

США рассказали о русской гуманитарке. Фото: DR

Россия выставила США счет за гуманитарку на $ 659,2 тыс. В начале апреля на транспортном самолете Ан-124 "Руслан" отправляли медицинское оборудование, включая аппараты вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Но из части груза там не было пользы.

"По данным Американского агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), РФ поставила в США 4 тыс. промышленных противогазов М-95, которые полностью закрывают лицо, 15 тыс. респираторов, 80 тыс. пакетов антисептика, 400 тыс. различных предметов медицинской одежды, включая защитные комбинезоны. Кроме того, в грузе было 30 тыс. перчаток, причем не только хирургические, но и резиновые, которые обычно используют на кухне ", - говорится в материале ВВС.

"С аппаратами вентиляции легких были проблемы, потому что они рассчитаны на напряжение 220 вольт, а в сетях в США используют напряжение 110 вольт", - отметил представитель агентства. Также добавил, что промышленные противогазы М-95, присланные российской стороной, "соответствуют требованиям военных по защите от химического и биологического угрозы", но не используются в медицинских учреждениях.

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В США считают, что большую выгоду от сотрудничества получила Россия, так как использует это как международный успех в своей пропаганде. А по меньшей мере две российские структуры, которые принимали участие в поставке груза, были в американском санкционном списке.

За гуманитарную помощь, которую РФ отправила в США, по сообщению Москвы, американская сторона заплатила.