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США подготовили новые санкции против России

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США подготовили новые санкции против России
Новые санкции против РФ мжна беде отменить. Фото: 2000.ua

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год. В ней предусмотрены дополнительные санкции против России.

Причиной стало вмешательство РФ в американские выборы президента, сообщает C-Span.

"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет осуществлять новые соглашения с российским суверенным долгом", - заявил демократ от штата Калифорния Брэд Шерман.

Поправка также предусматривает механизм для снятия этих санкций. Это произойдет в том случае, если администрация США приходит к выводу, что РФ может не вмешиваться в американские выборы - по крайней мере в ходе одного избирательного цикла. Финальным этапом для снятия санкций будет решение Конгресса, если он согласится с выводом администрации.

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Сам проект оборонного бюджета еще не одобрен. Поправке предстоит пройти согласование законодателями обеих палат, прежде чем подадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

В администрации Белого дома говорят, что Трамп может наложить вето на законопроект. Причиной является недофинансирование Пентагона - вместо заказанных ранее $750 млрд ему выделяют $733 млрд.

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении санкций на поставки оборудования, связанных со строительством "Северного потока-2" компаний. Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

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Дата
12
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