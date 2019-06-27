Конгресс США принял санкции против "Северного потока-2"

Против "Северного потока-2" введут санкции. Фото: Корреспондент

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении санкций на поставки оборудования, связанных со строительством "Северного потока-2" компаний.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов, в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Решение комитета - важный шаг на пути к принятию санкций. Несмотря на единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", - заявил Коболев.

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"Северный поток — 2" (англ. "Nord Stream 2") - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением "Северного потока". Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину.