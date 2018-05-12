США поддержат экономику КНДР за отказ от ядерного оружия

Майк Помпео: "Между мной и северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоялась обстоятельная беседа". ФОТО: russian.rt

США готовы поддержать экономику КНДР, если Пхеньян откажется от ядерной программы.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, рассказывая о своей поездке в КНДР на этой неделе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Между мной и северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоялась обстоятельная беседа, в том числе на тему сложных и глубоких проблем и стратегических решений, которые главе Киму придется принять", - сказал Помпео

Также госсекретарь встретился с Ким Ен Чером, руководителем Единого фронта - департамента Трудовой партии Кореи, ответственного за отношения с Южной Кореей. Обсудили подготовку встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом. Состоится 12 июня в Сингапуре.

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На родину Майк Помпео вернулся с тремя американцами, которые находились в тюрьме КНДР и были освобождены по приказу Ким Чен Ына.

К концу года лидеры Северной и Южной Кореи должны заключить соглашение о перемирии. Об этом Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились во время личной встречи. Состоялась на границе двух стран 27 апреля.