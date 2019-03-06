США обратились к Украине

Долговременный успех Украины и устойчивость в противостоянии агрессии России зависит от искоренения коррупции, - сказали в посольстве США в Украине. Фото: УНИАН

США призывают правительство Украины выделить средства на финансовый аудит "Укроборонпрома" и внести поправки в Закон "О государственной тайне".

Для того, чтобы для снять гриф секретности с Государственного оборонного заказа, об этом сообщает УНН.

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Соединенные Штаты продолжают поддерживать украинские реформы, и проявляют непоколебимую солидарность с Украиной в противодействии российской агрессии, отметили дипломаты.

В то же время, по их словам, коррупция до сих пор остается жгучей проблемой и значительным препятствием для евроатлантических стремлений Украины.

В 2018 финансовом году США оказала помощь в области безопасности примерно на $ 300 млн для подготовки военных, приобретение оборудования и работы советников-консультантов. Чтобы их работа отвечала принципам НАТО, и они были интероперабельные по стандартам НАТО.

Это часть из общей безопасности помощи более чем $ 1100000000, которые Соединенные Штаты предоставили Украине с 2014 года.

"Мы призываем украинскую власть тщательно расследовать обвинения в коррупции и поддерживать развитие украинских антикоррупционных учреждений. Эффективная антикоррупционная система обладать способностью расследовать, преследовать и привлекать к ответственности коррумпированных лиц, и все эти элементы должны работать вместе, чтобы система достигала результатов", - отметили в дипучреждении. - долговременный успех Украины и устойчивость в противостоянии агрессии России зависит от искоренения коррупции ".

5 марта национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.